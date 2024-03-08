Murat Yıldız kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Murat Yıldız kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Murat Yıldız kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Murat Yıldız kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Murat Yıldız nereli? Detaylar haberimizdedir…

MURAT YILDIZ KİMDİR?

Murat Yıldız, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.