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Murat Soydan kimdir? Murat Soydan öldü mü, kaç yaşında öldü?

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Türk sinemasının usta isimlerinden Murat Soydan'ın hayatını kaybettiği haberleri geldi. Murat Soydan kimdir ve kaç yaşında öldü soruları gündeme geliyor. Murat Soydan kimdir? Murat Soydan öldü mü, kaç yaşında öldü?

Türk sinemasına damga vuran isimlerden Murat Soydan, 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran kızı Mehveş Soydan "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. Türk sinemasına damga vuran isimlerden Murat Soydan (83) yaşamını yitirdi. Murat Soydan kimdir? Murat Soydan öldü mü, kaç yaşında öldü?

MURAT SOYDAN KİMDİR?

Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soydan, 2 Ekim 1940 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu.

İlk ve ortaokulu Lüleburgaz'da, liseyi Edirne'de okudu. Üniversite için İstanbul'a geldi. İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi.

1966 yılında "Perde" mecmuasının açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinemaya geçti. Sanat hayatına sinemada 1966 yılında "Kolsuz Kahraman" adlı filmle başlayan Murat Soydan, 200'e yakın filmde rol aldı.

Dizi filmlerde de oynayan sanatçı, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı.

1970'li yılların "Jön" oyuncularından olan Murat Soydan, birçok filmde Türkân Şoray ve Hülya Koçyiğit'le baş rolü paylaşmıştı. Murat Soydan, 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap çıkardı.

Murat Soydan kimdir? Murat Soydan öldü mü, kaç yaşında öldü?

MURAT SOYDAN ÖLDÜ MÜ?

Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soydan, yaşamını yitirdi. Sayısı projede yer alan usta ismin ölüm haberini de kızı verdi. Sosyal medya hesabından acı haberi veren Soydaş "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. Murat Soydan'ın cenaze bilgileri henüz netleşmedi.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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