Murat Salar kimdir? Murat Salar kaç yaşında, nereli?

Son dönemde sosyal medya platformlarında adından sıkça söz ettiren Murat Salar, pek çok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan bir isim haline geldi. Genç kuşak arasında hızla popülerleşen Salar, özgün içerikleri ve samimi tarzıyla dikkat çekiyor. Peki, Murat Salar kimdir? Nerede doğdu, ne iş yapıyor ve sosyal medyada bu kadar ilgi görmesinin nedeni nedir? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MURAT SALAR KİMDİR?

Murat Salar, 1971 yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde doğdu. Eğitim hayatını Ankara'da tamamlayan Salar, evli ve iki kız babasıdır. Tevfik Fikret Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat Bölümü'nden ekonomist unvanıyla mezun oldu.

Kariyerine Price Waterhouse Coopers'ta başlayan Salar, burada iki yıl çalıştıktan sonra Anadolu Grubu'nun finans sektöründeki iştiraklerinde yaklaşık 14 yıl boyunca üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

Sonrasında Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş.'yi kurarak şirketi Türkiye'nin en büyük bağımsız portföy yönetim firmalarından biri haline getirdi. 2015 yılında, İtalya'nın önde gelen bağımsız portföy yönetim grubu Azimut International, Bosphorus Capital'in hisselerini satın aldı. Daha önce satın alınan iki Türk portföy yönetim şirketi ile birleştirilen yapı, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. adını aldı.

2016 yılından bu yana Azimut Portföy'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürüyor.

MURAT SALAR KAÇ YAŞINDA?

Murat Salar, 1971 yılında Kırıkkale'de doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 54 yaşında olan Salar, yaklaşık 30 yılı aşkın süredir finans sektöründe aktif olarak çalışmaktadır. Eğitimini Ankara'da tamamlayan Salar, ODTÜ İktisat bölümünden mezun olduktan sonra kariyerine önemli kurumlarda başlamış ve zamanla Türkiye'nin önde gelen portföy yönetim şirketlerinden birini kurarak sektörde saygın bir yer edinmiştir.

MURAT SALAR NERELİ?

Murat Salar, 1971 yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde doğmuştur. Eğitimini Ankara'da tamamlamış olup, kariyerine de ağırlıklı olarak Türkiye'nin farklı şehirlerinde devam etmiştir. Doğduğu yer olarak Kırıkkale kökenlidir.

MURAT SALAR EVLİ Mİ?

Murat Salar evlidir ve iki çocuğu bulunmaktadır. Özel hayatıyla ilgili bilgiler genel olarak sınırlı olmakla birlikte, bilinenler arasında ailesine bağlı olduğu yer almaktadır.