Murat Özçelik Azerbaycan’da tehlikeli madde eğitimi verdi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Murat Özçelik, Azerbaycan’da ADR, IMDG Code, RID ve IATA DGR kapsamında eğitimler vererek önemli temaslarda bulundu. Programın yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (DGSA) ve ADR Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları Derneği Başkanı Murat Özçelik, Azerbaycan’da gerçekleştirdiği eğitim ve temaslarla dikkat çekti. ADR, RID, IMDG Code ve IATA DGR kapsamındaki çalışmalarıyla öne çıkan Özçelik, kardeş ülke Azerbaycan’da üç gün süren yoğun bir program kapsamında hem akademik hem de kurumsal düzeyde önemli görüşmeler yaptı.

EĞİTİM VE KURUMLARLA İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ

Program kapsamında 14 Nisan’da tehlikeli maddeler alanında eğitim otoritesi ABADA ile DGSA yetiştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi. 15 Nisan’da Bakü Devlet Gümrük Akademisi’nde ADR, IMDG Code, RID ve IATA DGR konularında kapsamlı bir eğitim sunumu yapan Özçelik, katılımcılara uluslararası standartlar hakkında detaylı bilgiler aktardı. 16 Nisan’da ise Bakü Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde eğitim vererek akademik çevrelerle bilgi paylaşımında bulundu.

HAVACILIK VE TEKNİK TEMASLARDA YOĞUN PROGRAM

Özçelik, 17 Nisan’da Bakü Havacılık Akademisi ile havayolu taşımacılığında tehlikeli maddeler üzerine teknik temaslarda bulundu. Gerçekleştirilen eğitim ve görüşmelerin ilgili kurumlar tarafından büyük ilgi ve memnuniyetle karşılandığını belirten Özçelik, bu tür iş birliklerinin bölgesel bilgi paylaşımını güçlendirdiğini ifade etti. Programın, tehlikeli madde taşımacılığı alanında uluslararası standartların yaygınlaştırılmasına katkı sağladığı değerlendirildi.

Haber: Servet Arslan

İran, ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılmayı kabul etti

İran, dünyanın kilitlendiği kararını Pakistan aracılığıyla duyurdu
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor: 6 saat boyunca uyardık ama...
Haberler.com
Ankara'da 9 mekana operasyon! Garsonluk izniyle getirip konsomatris yapmışlar

Kirli oyun çöktü! 38 yabancı kadın...
Dünya gündeminden düşmeyen dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu

Dünya gündeminden düşmeyen dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Kardeşinin katilini cezaevinden çıkar çıkmaz vurdu

Kardeşinin katilini cezaevinden çıkar çıkmaz vurdu
Düğün salonunun depo kısmında ceset bulundu

Düğün salonunun depo kısmında ceset bulundu
Ankara'da 9 mekana operasyon! Garsonluk izniyle getirip konsomatris yapmışlar

Kirli oyun çöktü! 38 yabancı kadın...
Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası

Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı

Skandalda yeni perde! Bilgisayardan resmen cinsel video arşivi çıktı