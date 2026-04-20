Murat Özçelik Azerbaycan’da tehlikeli madde eğitimi verdi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (DGSA) ve ADR Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları Derneği Başkanı Murat Özçelik, Azerbaycan’da gerçekleştirdiği eğitim ve temaslarla dikkat çekti. ADR, RID, IMDG Code ve IATA DGR kapsamındaki çalışmalarıyla öne çıkan Özçelik, kardeş ülke Azerbaycan’da üç gün süren yoğun bir program kapsamında hem akademik hem de kurumsal düzeyde önemli görüşmeler yaptı.

EĞİTİM VE KURUMLARLA İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ

Program kapsamında 14 Nisan’da tehlikeli maddeler alanında eğitim otoritesi ABADA ile DGSA yetiştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi. 15 Nisan’da Bakü Devlet Gümrük Akademisi’nde ADR, IMDG Code, RID ve IATA DGR konularında kapsamlı bir eğitim sunumu yapan Özçelik, katılımcılara uluslararası standartlar hakkında detaylı bilgiler aktardı. 16 Nisan’da ise Bakü Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde eğitim vererek akademik çevrelerle bilgi paylaşımında bulundu.

HAVACILIK VE TEKNİK TEMASLARDA YOĞUN PROGRAM

Özçelik, 17 Nisan’da Bakü Havacılık Akademisi ile havayolu taşımacılığında tehlikeli maddeler üzerine teknik temaslarda bulundu. Gerçekleştirilen eğitim ve görüşmelerin ilgili kurumlar tarafından büyük ilgi ve memnuniyetle karşılandığını belirten Özçelik, bu tür iş birliklerinin bölgesel bilgi paylaşımını güçlendirdiğini ifade etti. Programın, tehlikeli madde taşımacılığı alanında uluslararası standartların yaygınlaştırılmasına katkı sağladığı değerlendirildi.

Haber: Servet Arslan