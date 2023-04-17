Murat Kurum kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Murat Kurum geliyor. Peki, Murat Kurum kimdir, aslen nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, kaç yaşında? Murat Kurum'un hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Murat Kurum kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum (d. 7 Mayıs 1976, Ankara), Türk siyasetçi, mühendis, teknokrat ve görevdeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı.

Ankara Mimar Kemal Lisesinin ardından 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1999-2005 yıllarında inşaat alanında faaliyet gösteren çeşitli özel kuruluşlarda mühendis, şantiye şefi, koordinatör olarak çalıştı.

2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak görev yaptı. 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevine gelmiştir. 2009 yılından bugüne kadar T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 10 Temmuz 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı. Bakanlık, 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak unvan değişikliğine gitmiştir.

Murat Kurum, evli ve 3 çocuk babasıdır.