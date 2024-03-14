Murat Kocakafa kimdir? Zafer Partisi Denizli Bekilli Belediye Başkan Adayı Murat Kocakafa kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Denizli Bekilli Belediye Başkan Adayı Murat Kocakafa kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Murat Kocakafa kimdir? Zafer Partisi Denizli Bekilli Belediye Başkan Adayı Murat Kocakafa nereli? Detaylar haberimizdedir…

MURAT KOCAKAFA KİMDİR?

Murat Kocakafa, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Denizli Bekilli Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.