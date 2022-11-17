Murat Kılıç 'Kalın Telli Saçlar için En İyi Saç Kesim Modelleri'

Kuaförlük alanında çalışmalarda bulunan ve çalışmalarına yenilikçi bir çizgide devam eden Saç Tasarımcısı Murat Kılıç, kalın telli saçlar için en iyi saç kesimlerinden bahsetti. Alttan kesilmiş bob kesiminin oldukça şık bir görünüm sunduğunun altını çizen Kılıç, "Kalın telli saçlarda gizli katlar oldukça ideal. Saçların çok daha havalı ve canlı görünmesini sağlayan gizli katlar, uzun saçlarda sıklıkla tercih ediliyor.

Bunun yanı sıra bir zamanlarda moda olan ve hâlâ kullanılan arkası kısa önü uzun kesimlerin de dikkatleri üzerine çektiğini söyleyebilirim." ifadelerinde bulundu.

16 yaşından beri kuaför olarak çalışan ve zaman içerisinde deneyimlerine yenilerini eklemeyi başaran Kılıç, farklı tip saçların bulunduğunu ve her birinde farklı kesim yöntemlerinin kullanılması gerektiğini belirtti: "Kalın telli saçlar ile ince telli saçlar arasında kesim farkı olmalı. Çünkü saç tipleri birbirinden farklı. En iyi saç modeline ulaşabilmek için kişisel tercihlerin yanı sıra ilgili saç tipine uygun saç kesimi belirlenmeli."

"Alttan Kesilmiş Bob Oldukça Şık Bir Görünüm Sunuyor"

Alttan kesilmiş bob'un son zamanlarda sıklıkla talep edildiğini belirten Murat Kılıç, kalın telli saçlarda bob modelinin şık ve zarif bir görünüm sağladığını ifade etti: "Alttan kesilmiş bob, saçın çene hizasında kesilmesiyle oluşuyor. Ense kısmında ise hafif bir bombe oluyor. Bu saç modeli özellikle son dönemlerde sıklıkla talep görüyor. Kalın saçlarda en etkili saç modellerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim."

"Gizli Katlar Saçlara Hava Katıyor"

Her dönem gizli katların meşhur olduğunu ve kalın telli saçlarda enfes bir görünüm sağladığını belirten Murat Kılıç, "Gizli katlar, saçlara ayrı bir hava katıyor. Saçın çok daha hacimli bir görünüm elde etmesini sağladığı için özellikle uzun saçlarda gizli katların ideal olduğu biliniyor." ifadelerinde bulundu.

"Arkası Kısa Önü Uzun Kesimler Oldukça İdeal"

"Bir dönemler arkası kısa önü uzun kesimler modaydı. Hâlâ bu tür kesimlerin ön planda olduğunu söyleyebilirim. Çok havalı bir görünüm sunmakta olan bu tür saç modellerinin aynı zamanda modern bir görünüm sağladığı da bilinen bir gerçek. Ayrıca kalın telli saçlarda da tercih edilebilecek bir model."