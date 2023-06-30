Murat Karagöz kimdir, öldü mü, neden öldü? Murat Karagöz kaç yaşında vefat etti? Murat Karagöz'ün mesleği nedir? Hayatı ve biyografisi!

Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, tatile geldiği Fethiye'de hayatını kaybetti. Vefatının ardından vatandaşlar, Murat Karagöz kimdir, öldü mü, neden öldü? Murat Karagöz kaç yaşında vefat etti? Murat Karagöz'ün hayatı ve biyografisi nedir? merak etti. İşte detaylar...

Murat Karagöz öldü mü, neden öldü? Murat Karagöz hastalığı neydi? Murat Karagöz kaç yaşında vefat etti? Murat Karagöz mesleği nedir? merak edilen başlıklar arasında geliyor. İşte ayrıntılar...

MURAT KARAGÖZ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapmaya gelen Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, denizde yüzerken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Karagöz, hayatını kaybetti.

Bir süre denizde yüzen Büyükelçi Karagöz, iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Bir anda deniz yüzeyinde hareketsiz kalan büyükelçiyi gören arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vererek, büyükelçiyi kıyıya çıkardı.

Motorize sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Büyükelçi Karagöz, ambulansla Fethiye'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Karagöz'ün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

MURAT KARAGÖZ KİMDİR?

Murat Karagöz, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi'dir.