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Murat Bakan kimdir? Halk Tv konuğu Murat Bakan kaç yaşında, nereli? Murat Bakan biyografisi!

Murat Bakan kimdir? Halk Tv konuğu Murat Bakan kaç yaşında, nereli? Murat Bakan biyografisi!
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Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan oldu. Halk Tv konuğu Murat Bakan kimdir ve Murat Bakan kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Murat Bakan kimdir? Murat Bakan kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Murat Bakan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Murat Bakan kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Murat Bakan kimdir? Murat Bakan kaç yaşında, nereli? Murat Bakan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MURAT BAKAN KİMDİR?

10 Ocak 1972'de Ankara'da doğdu. Baba adı Kemal, anne adı Şehriban'dır. Avukat; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi. Büyükşehir Belediye Meclisinde de CHP Grup Başkanvekilliği, Grup Sözcülüğü, Hukuk Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. İzmir Kent Konseyleri Birliğinin Kurucu Dönem Sözcülüğü ve Türkiye Kent Konseyleri Kurucu Üyeliği görevlerinde bulundu.

26 ve 27. Dönemlerde İzmir Milletvekili seçildi. 26. Dönemde TBMM Millî Savunma Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Üyesi, 27. Dönemde Çevre Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve Çevre Komisyonu CHP Sözcüsüdür. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP'den 28. Dönem İzmir Milletvekili seçilmiştir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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