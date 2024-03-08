Münir Eren kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Münir Eren kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Münir Eren kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Münir Eren kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Münir Eren nereli? Detaylar haberimizdedir…

MÜNİR EREN KİMDİR?

Münir Eren, 1998 yılında Hakkari Şemdinli'de dünyaya gelmiştir. Eğitim camiasında ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında öğretim görevlisi olarak bulunmuş ve çeşitli sektörlerde çalışmıştır. Üç yıl boyunca okul başkanlığı ve ilçe öğrenci meclis başkanlığı yapmıştır. Ayrıca, 13. dönem İstanbul İl Öğrenci Meclisi'nde divan görevini üstlenmiştir. Münir Eren, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.