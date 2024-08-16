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Mumya Geri Dönüyor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mumya Geri Dönüyor filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Mumya Geri Dönüyor filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Mumya Geri Dönüyor konusu, özeti ve Mumya Geri Dönüyor oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Mumya Geri Dönüyor filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Mumya Geri Dönüyor filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mumya Geri Dönüyor filmini izleyecek olanların merak ettiği Mumya Geri Dönüyor konusu nedir, Mumya Geri Dönüyor oyuncuları kimler ve Mumya Geri Dönüyor özeti gibi konuları inceliyoruz.

MUMYA GERİ DÖNÜYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mumya Geri Dönüyor, Imhotep'in mumyasının Londra'ya taşınmasının ardından ortaya çıkan daha güçlü bir ruhla birlikte O'Connell ailesinin dünyayı kurtarma çabalarını konu ediniyor. Mumyanın tekrar ortaya çıkıp dehşet saçmasının üzerinden 10 yıl geçmiştir. Rick O'Connell, Evelyn ile evlenmiş ve 9 yaşında bir oğulları olmuştur.

Ancak Imhotep'in mumyalanmış bedeni Londra'daki bir müzeye taşınınca, lanetli efsane yeniden korku salmaya başlar. Daha da kötüsü, Imhotep'ten daha güçlü bir ruh devreye girer! İki gizemli varlığın çarpıştığı bu olayda, dünyanın kaderi bir kez daha O'Connell ailesinin ellerindedir.

MUMYA GERİ DÖNÜYOR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 23 Mayıs 2001 (Fransa)

Yıl 1933. Rick O'Connell (Brendan Fraser) ile Evelyn'in (Rachel Weisz) Mısırlı rahip İmhotep'in mumyasıyla dehşet dolu karşılaşmalarının üzerinden 10 yıl geçmiştir. Artık evli bir çift olan Rick ve Evelyn'in Alex (Freddie Boath) adını verdikleri sekiz yaşında bir oğulları vardır. Alex, babasından mizah gücüyle macera tutkusunu, annesinden de antik uygarlıklara duyduğu ilgiyi almıştır. Öte yandan, binlerce km uzakta Sahra Çölü'nün kumları altında yepyeni bir kâbus başlamaktadır. 5000 yıl önce yenildiği savaşın intikamını almak için Tanrı Anubisle anlaşma yapan Scorpion King (Akrep Kral) adlı savaşçı (Dwayne Johnson) Tanrı Anubis'in ordularını yöneterek intikamını almıştır. Tekrar uyandırılana kadar kumlara geri dönmüştür. Öte yandan hedefleri Akrep Kral'ı öldürüp Anubis'in ordularının komutasını ele alarak tüm uygar dünyayı ele geçirmek olan ve önderleri Hafız isimli bir müze görevlisi bir grup Hamunaptrada yaptıkları kazıyla Imhotep'in çürümüş bedenine ulaşırlar ve onu British Museum'a geri getirerek tekrar canlandırırlar. Şimdi hedefleri çölün derinliklerindeki Ahm Shere Vadisindeki Altın Piramit ve Akrep Kral'ın mezarıdır. Onları durduracak kişiler ise Rick ve Evelyn'dir.

Osman Demir
Osman Demir
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