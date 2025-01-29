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Mumya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mumya filmi ne zaman, nerede çekildi?

Mumya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mumya filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Mumya filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Mumya konusu, özeti ve Mumya oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Mumya filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Mumya filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mumya filmini izleyecek olanların merak ettiği Mumya konusu nedir, Mumya oyuncuları kimler ve Mumya özeti gibi konuları inceliyoruz.

MUMYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mumya, eski Mısır'da lanetli bir aşkın ve dirilişin hikayesini anlatıyor. İmhotep, firavunun gözdesi Anck Su Namun ile yasak bir ilişki yaşar. Yakalanınca, Anck Su Namun intihar eder ve İmhotep, Hamunaptra'ya diri diri gömülürken intikam yemini eder.

Yıllar sonra, 1923'te Amerikalı Rick, Hamunaptra'yı bulmaya çalışan İngiliz kardeşler Evelyn ve Johnathan'a Hamunaptra'yı rehberlik eder. Johnathan hazinenin peşindeyken, Evelyn arkeolojik araştırmaları için heyecan içindedir. Ancak bu merak, farkında olmadan laneti uyandırmalarına yol açar.

MUMYA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

ilmin başrollerinde Brendan Fraser (Rick O'Connell), Rachel Weisz (Evelyn Carnahan), ve Arnold Vosloo (Imhotep) yer alıyor. Filmin diğer önemli oyuncuları ise şunlardır...

Oded Fehr (Ardeth Bay)

Patricia Velásquez (Anck-Su-Namun)

John Hannah (Jonathan Carnahan)

Kevin J. O'Connor (Beni Gabor)

Kevin Jarre (Mısırlı Asker)

Jonathan Hyde (Firavun)

Omid Djalili (Warden Gad Hassan)

Erick Avari (Dr. Bey)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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