Mumya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mumya filmi ne zaman, nerede çekildi? Mumya filmi gerçek mi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Mumya filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Mumya konusu, özeti ve Mumya oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Mumya filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Mumya filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mumya filmini izleyecek olanların merak ettiği Mumya konusu nedir, Mumya oyuncuları kimler ve Mumya özeti gibi konuları inceliyoruz.
MUMYA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Mumya, eski Mısır'da lanetli bir aşkın ve dirilişin hikayesini anlatıyor. İmhotep, firavunun gözdesi Anck Su Namun ile yasak bir ilişki yaşar. Yakalanınca, Anck Su Namun intihar eder ve İmhotep, Hamunaptra'ya diri diri gömülürken intikam yemini eder.
Yıllar sonra, 1923'te Amerikalı Rick, Hamunaptra'yı bulmaya çalışan İngiliz kardeşler Evelyn ve Johnathan'a Hamunaptra'yı rehberlik eder. Johnathan hazinenin peşindeyken, Evelyn arkeolojik araştırmaları için heyecan içindedir. Ancak bu merak, farkında olmadan laneti uyandırmalarına yol açar.
MUMYA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Brendan Fraser .... Richard "Rick" O'Connell
Rachel Weisz .... Evelyn Carnahan
John Hannah .... Jonathan Carnahan
Arnold Vosloo .... Baş Rahip Imhotep
Kevin J. O'Connor .... Beni Gabor
Oded Fehr .... Ardeth Bey
Jonathan Hyde .... Dr. Allen Chamberlain
Erick Avari .... Dr. Terrence Bay
Stephen Dunham, Corey Johnson, Tuc Watkins .... Henderson, Daniels, ve Burns
Patricia Velásquez .... Anck-Su-Namun
The Mummy 1932 yılında çevrilen aynı isimli korku filmi klasiğinin bir yeniden çevrimi olan Mumya filminin yönetmenliğini Stephen Sommers yapmış Aksiyon, macera filmidir.
Film, Çin ve Kanada'da çekilmiştir. Mumya filmi konusu ise şöyle; 1923 yılında antik bir şehri keşfetmeye çalışan iki kardeşin öyküsü anlatılıyor. Kardeşlerden biri hazinelere, diğeri bilimsel çalışması için verilere ulaşmak istiyordu