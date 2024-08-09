Mumya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mumya filmi ne zaman, nerede çekildi? Mumya filmi gerçek mi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Mumya filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mumya filmini izleyecek olanların merak ettiği Mumya konusu nedir, Mumya oyuncuları kimler ve Mumya özeti gibi konuları inceliyoruz.

MUMYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mumya, eski Mısır'da lanetli bir aşkın ve dirilişin hikayesini anlatıyor. İmhotep, firavunun gözdesi Anck Su Namun ile yasak bir ilişki yaşar. Yakalanınca, Anck Su Namun intihar eder ve İmhotep, Hamunaptra'ya diri diri gömülürken intikam yemini eder.

Yıllar sonra, 1923'te Amerikalı Rick, Hamunaptra'yı bulmaya çalışan İngiliz kardeşler Evelyn ve Johnathan'a Hamunaptra'yı rehberlik eder. Johnathan hazinenin peşindeyken, Evelyn arkeolojik araştırmaları için heyecan içindedir. Ancak bu merak, farkında olmadan laneti uyandırmalarına yol açar.



MUMYA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Brendan Fraser .... Richard "Rick" O'Connell

Rachel Weisz .... Evelyn Carnahan

John Hannah .... Jonathan Carnahan

Arnold Vosloo .... Baş Rahip Imhotep

Kevin J. O'Connor .... Beni Gabor

Oded Fehr .... Ardeth Bey

Jonathan Hyde .... Dr. Allen Chamberlain

Erick Avari .... Dr. Terrence Bay

Stephen Dunham, Corey Johnson, Tuc Watkins .... Henderson, Daniels, ve Burns

Patricia Velásquez .... Anck-Su-Namun

The Mummy 1932 yılında çevrilen aynı isimli korku filmi klasiğinin bir yeniden çevrimi olan Mumya filminin yönetmenliğini Stephen Sommers yapmış Aksiyon, macera filmidir.

Film, Çin ve Kanada'da çekilmiştir. Mumya filmi konusu ise şöyle; 1923 yılında antik bir şehri keşfetmeye çalışan iki kardeşin öyküsü anlatılıyor. Kardeşlerden biri hazinelere, diğeri bilimsel çalışması için verilere ulaşmak istiyordu