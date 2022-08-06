Dizinin yönetmenliğini Emre Kavuk, senaryosunu ise Birol Güven kaleme alıyor. Peki, Mükemmel Eşleşme dizisi konusu nedir? Mükemmel Eşleşme oyuncuları kim, nerede çekiliyor? İşte detaylar haberimizde...

MÜKEMMEL EŞLEŞME DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Pınar ve Kerem dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'da birbirlerinden kilometrelerce uzaktaki büyük plazalarda 1+0 dairelerde kariyerlerinin peşinde tek başlarına bir hayat sürmektedir. Ne Pınar ne de Kerem evlenip çocuk sahibi olmayı, bir aile kurmayı düşünmemektedir. Yalnız ve konforlu hayatlarından son derece memnundurlar, ancak aileleri bu durumdan hiç hoşnut değildir. Birbirinden habersiz olan bu iki aile çocuklarının evlilik yaşının gelmiş de geçmekte olduğu konusunda hemfikirdir.

Hem Pınar'ı hem Kerem'i hem de aileleri yakından tanıyan Sevinç Abla olaya el koyar.

2022 yılının Haziran ayında "görücü usulü" bir evlilik kulağa garip gelse de, detaylar analiz edildiğinde, "görücü usulünün" günümüzdeki eşleştirme algoritmalarından çok daha başarılı olduğu açıktır. Ancak Kerem de Pınar da görücü usulü evliliğe şiddetli karşı çıkar. Hatta bir birleriyle görüşmek, tanışmak bile istemezler. Onları ikna etmek çok zor olsa da aileler pes edecek gibi değildir.

MÜKEMMEL EŞLEŞME NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'da yapılıyor. İstanbul'un yanı sıra Kocaeli'nde de çekimleri yapılıyor.

MÜKEMMEL EŞLEŞME OYUNCULARI

Ahmet Kayakesen - Kerem

Gizem Sevim - Pınar

Asuman Dabak - Firuze

Volkan Severcan - Necati

Eylül Öztürk - Irmak

Ayşen Sezerel - Sevinç

Ayhan Taş - Cevat

Ayşegül Günay - Fadime

Cem Zeynel Kılıç - Ahmet

Goncagül Sunar - Meral

Damla Alibeşe - Mevsim

MÜKEMMEL EŞLEŞME SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fadime'ye gelen mektup aile bireyleri için büyük bir merak konusudur. Herkes mektupta yazılanları merak etse de, Fadime ser verip sır vermez. Mektup kimden gelmiştir? Mektupta neler yazmaktadır? Mektupta her ne yazıyorsa, artık Fadime ve bütün aile bireyleri için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır Fadime bu mektubu herkesten köşe bucak saklasa da, mektup Ahmet'in eline geçer. Artık Ahmet'in elinde Fadime'ye karşı çok büyük bir koz vardır. Kerem, Pınar için çok romantik bir sürpriz hazırlamıştır. Pınar, Kerem'in sürprizi ile karşılaştığında ona bir kere daha aşık olur. Öte yandan kız tarafı, erkek tarafını eve yemeğe davet eder. Erkek tarafı geleceği için evde hummalı bir hazırlık vardır. Erkek tarafı için çeşit çeşit yemek yapan Firuze ve Fadime, son anda başlarına gelecek büyük aksilikten habersizdir. Erkek tarafı ise, bu yemek için büyük beklentilere girmiştir. Karınları son derece aç bir şekilde, kız tarafının evine gelen erkek tarafı, karşılaştıkları manzara karşısında şoke olur.