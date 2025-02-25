2025 Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve bu tarihle birlikte camilerde, televizyon kanallarında ve online platformlarda mukabele programları başlayacak. Mukabele ne zaman başlıyor 2025? sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte, 2025 mukabele saatleri ve yayın akışı!

MUKABELE NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025?

Mukabeleyi televizyon üzerinden takip etmek isteyenler için bazı kanallar düzenli olarak Kur'an-ı Kerim tilaveti yayınlamaktadır. Diyanet TV ve TRT 1'in YouTube kanallarından veya resmi sitelerinden takip edebilirsiniz. İşte, 2025 mukabele yayın saatleri:

Diyanet TV Mukabele Yayın Saatleri:

Sabah: 07:00

Öğleden Sonra: 15:00

TRT 1 Mukabele Yayın Saatleri:

Sabah: 06:10 "Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif"

Kanal 7 Mukabele Yayın Saatleri:

Sabah: 06:00

MUKABELE CAMİLERDE NE ZAMAN OKUNUR?

Genellikle sabah namazı sonrası veya öğle/ikindi namazından önce okunmaktadır.

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak.

MUKABELE NEDİR?

Mukabele, kelime anlamı olarak "karşılıklı okuma" demektir. İslam kültüründe özellikle Ramazan ayında yaygın olarak gerçekleştirilen bir gelenektir. Mukabele, genellikle camilerde veya evlerde bir araya gelinerek Kur'an-ı Kerim'in karşılıklı olarak okunması ve dinlenmesi şeklinde yapılır.