Muharrem Tutuş kimdir? AK Parti Kocaeli- İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş kaç yaşında, nereli?
Muharrem Tutuş kimdir? AK Parti Kocaeli- İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Kocaeli- İzmit Belediye Başkan adayı olan Muharrem Tutuş hakkında merak edilenler gündemde. Muharrem Tutuş'un yaşı ve nereli olduğu gibi bilgiler kamuoyunun ilgisini çekiyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kocaeli- İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş oldu. Peki, Muharrem Tutuş kimdir? AK Parti Kocaeli- İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş kaç yaşında, nereli?
MUHARREM TUTUŞ KİMDİR?
- Muharrem Tutuş, 1983 yılında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi'nde Denetim, Muhasebe ve Finans bölümünde lisans eğitimi aldı.
- AK Parti'de sırasıyla İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkan Yardımcılığı, İlçe Başkanlığı yaptı.
- 2019 yerel seçimleriyle birlikte İzmit Belediyesi meclis üyesi oldu. 2021 yılından bu yana İzmit Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili olarak görev yaptı.
- 2023 genel seçimleri öncesinde istifa eden Ali Güney'in yerine İzmit İlçe Başkanı olarak atanmıştı.
- 2024 yılı yerel seçimleri için, 1 Kasım 2023 tarihi itibariyle ilçe başkanlığı görevinden ayrıldı.
- Muharrem Tutuş evlidir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.