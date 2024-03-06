Üye Girişi
Haberler

Muharrem Erkek kimdir? CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Muharrem Erkek kimdir? CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek kaç yaşında, nereli?

Muharrem Erkek kimdir? CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Muharrem Erkek kimdir? CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek nereli? Detaylar haberimizdedir…

MUHARREM ERKEK KİMDİR?

31 Ağustos 1969'da Çanakkale'de doğdu. Cevatpaşa İlkokulu, Merkez Ortaokulu ve Çanakkale Lisesi'nde okudu. 1986 yılında Çanakkale Lisesi'nden mezun olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi.

1993 yılında avukatlık stajını Çanakkale Barosu'nda yaptı. 1994 yılında askerliğini Balıkesir'de disiplin mahkemesinde kısa dönem olarak tamamladı. 1994 yılında Çanakkale'de serbest avukat olarak iş yaşamına adım attı. Mesleğini icra ederken birçok sivil toplum örgütünde de görev aldı.

2000-2002 döneminde Baro yönetiminde görev yaptı. 2004 ve 2009 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'den Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. 27. dönem CHP Çanakkale milletvekili adayı oldu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Muharrem Erkek Çanakkale Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

MÜGE ANLI CANLI İZLE! 6 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? İTÜ SON DAKİKA: İTÜ'de yangın mı var? İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde son durum ne? İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde yangın çıktı! İTÜ'de yangın neden çıktı, söndürüldü mü? İTÜ'de son durum nedir? Yaralı var mı? Alanya okullar tatil mi? 6 Mart Çarşamba Alanya'da okullar tatil edildi mi? Muharrem Erkek kimdir? CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek kaç yaşında, nereli? VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 6 Mart vapur seferleri iptal olacak mı? İptal olan vapur seferleri! TV YAYIN AKIŞI 6 MART: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 6 Mart vapur seferleri iptal olacak mı? İptal olan vapur seferleri! Merkez Bankası sıkılaştırma kararı nedir? Parasal sıkılaştırma ne demek? Ekonomide parasal sıkılaştırma döneminde ne yapılır? 6 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Resmi Gazete bugün (6 Mart) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 6 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Limit kaldırıldı mı? Lise müfredatından Limit kalktı mı 2024 MEB? Türev kaldırıldı mı? Lise müfredatından Türev kalktı mı 2024 MEB? İntegral kaldırıldı mı? Lise müfredatından integral kalktı mı 2024?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title