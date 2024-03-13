Muhammet Ercengiz kimdir? Gelecek Partisi Konya Akören Belediye Başkan Adayı Muhammet Ercengiz kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Konya Akören Belediye Başkan Adayı Muhammet Ercengiz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Muhammet Ercengiz kimdir? Gelecek Partisi Konya Akören Belediye Başkan Adayı Muhammet Ercengiz kaç yaşında, nereli?
Muhammet Ercengiz kimdir? Gelecek Partisi Konya Akören Belediye Başkan Adayı Muhammet Ercengiz kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Konya Akören Belediye Başkan Adayı Muhammet Ercengiz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Muhammet Ercengiz kimdir? Gelecek Partisi Konya Akören Belediye Başkan Adayı Muhammet Ercengiz nereli? Detaylar haberimizdedir…
MUHAMMET ERCENGİZ KİMDİR?
Muhammet Ercengiz, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Konya Akören Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.