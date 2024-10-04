Muhammet Demir, Eylül 2021'de oynanan bir maçın kaçıncı saniyesinde fileleri havalandırarak 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinin en erken gol

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Muhammet Demir, Eylül 2021'de oynanan bir maçın kaçıncı saniyesinde fileleri havalandırarak 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinin "en erken golü"nü atmıştır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

MUHAMMET DEMİR, EYLÜL 2021'DE OYNANAN BİR MAÇIN KAÇINCI SANİYESİNDE FİLELERİ HAVALANDIRARAK 1959'DAN GÜNÜMÜZE KADARKİ SÜPER LİG TARİHİNİN "EN ERKEN GOLÜ"NÜ ATMIŞTIR?

A: 2'nci

B: 4'üncü

C: 10'uncu

D: 20'nci

Cevap: 10