Muhammed Yakut'un ölümü hakkında bomba iddia

Muhammed Yakut'un ölümü hakkında bomba iddia
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Bir dönem yayınladığı videolarla adından söz ettiren Muhammed Yakut, Almanya'da hayatını kaybetti. Yakut'un ölüm sebebinin kalp krizi olduğu iddia ediliyor. Konuyla ilgili bir paylaşım yapan gazeteci Yavuz Değirmenci, Yakut'un ölümünün "normal bir ölüme benzemediğini" ileri sürdü ve suikast şüphesiyle soruşturulması gerektiğini savundu.

Bir dönem yayınladığı videolarla adından sıkça söz ettiren Muhammed Yakut, Almanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yakut'un ölümünün ardından suikast iddiaları gündeme geldi.

Almanya'da kısa süre önce cezaevinden tahliye edilen Yakut'un, sabaha karşı fenalaşarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ölüm nedeni ilk olarak "kalp krizi" olarak açıklandı. Ancak bazı çevreler bunu yeterli bulmadı.

"NORMAL BİR ÖLÜME BENZEMİYOR"

Gazeteci Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yakut'un ölümünün normal görünmediğini savunarak "Olayın içinde suikast durumu var mı, yok mu araştırılması gerekir. Kalp krizi denmiş olsa da normal bir ölüme benzemiyor" ifadelerine yer verdi.

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Muhammed Yakut'un cenazesinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirileceği öğrenildi. Yakut'un ölümünün ardından Almanya'da resmi makamların soruşturma başlatıp başlatmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Yakut, geçmişte yayınladığı videolarda çeşitli siyasi ve bürokratik isimlerle ilgili iddialarda bulunmuş, bu paylaşımları kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıali tartan:

Git otopsi yap çok merak ediyorsan bilader

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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Herkes ölebilir,Muhammet yakut ölemez mi herkes kalp krizi geçirir Muhammet yakut geçiremez mi,Muhammet yakut'un ölümü illa ki 90 yaşına gelince mi olmalıydı,aksi halde cinayet mi?Bırakın bu işleri eceli gelmiş ölmüş normal yani,şimdi hesap vakti.

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Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Bu adam kimleri ifşa etti? Onlara sormak lazım, eğer suikast yapılmışsa. Elinde kaset var diye öldürülen kıbrıs mafyası ile koruması gibi. Zaman öyle bir değişti ki, yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Artık suçluyu suçlu diye ifşa etmeyeceksiniz. Eskiden fetöcü olanlar şimdi kahraman sayılıyor. Eskiden fetöyü ifşa etmeye, gerçek yüzünü göstermeye çalışanlar ise fetöcü ilan edildi.

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Haber YorumlarıSalih Hak:

Bir bit yenği var .

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Haber Yorumlarıcenk pamukcu:

Sıra ne zaman chp yi ifşa ya geldi adamı yok ettiler. 2 gün önce kukla özgür Almanya daydı

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