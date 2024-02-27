Muhammed Salih Karaynir kimdir? HÜDA PAR Kırklareli Belediye Başkan Adayı Muhammed Salih Karaynir kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kırklareli Belediye Başkan Adayı Muhammed Salih Karaynir kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Muhammed Salih Karaynir kimdir? HÜDA PAR Kırklareli Belediye Başkan Adayı Muhammed Salih Karaynir nereli? Detaylar haberimizdedir…

MUHAMMED SALİH KARAYNİR KİMDİR?

Muhammed Salih Karaynir, 1975 yılında Şırnak'ta dünyaya geldi ve ilkokul ile ortaokul eğitimini burada tamamladı. İlerleyen yıllarda farklı şehirlerde Arapça ve İslami İlimler alanında çeşitli eğitimler aldıktan sonra İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. Yaklaşık 8 yıl boyunca fahri imamlık görevini başarıyla yerine getiren Karaynir, daha sonra kendi su arıtma firmasını kurarak yöneticilik yapmaya başladı. Ticari faaliyetlerinin yanı sıra sivil toplum çalışmalarına da aktif olarak katılan Karaynir, evli ve dokuz çocuk babasıdır.