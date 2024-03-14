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Muhammed Asena kimdir? AK Parti Diyarbakır- Yenişehir Belediye Başkan adayı Muhammed Asena kaç yaşında, nereli?

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Muhammed Asena kimdir? AK Parti Diyarbakır- Yenişehir Belediye Başkan adayı Muhammed Asena kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Diyarbakır-Yenişehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Muhammed Asena'nın kim olduğu merak konusu oldu. Asena'nın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi detaylar kamuoyu tarafından sorgulanıyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Diyarbakır- Yenişehir Belediye Başkan adayı Muhammed Asena oldu. Peki, Muhammed Asena kimdir? AK Parti Diyarbakır- Yenişehir Belediye Başkan adayı Muhammed Asena kaç yaşında, nereli?

MUHAMMED ASENA KİMDİR?

  • 1986 yılında Diyarbakır'da doğdu.
  • İlk orta ve lise öğrenimini Diyarbakır'da tamamladı.
  • 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde mezun oldu. Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesinde Başhekimliği görevini sürdürürken tarihsiz istifa dilekçesi işleme konularak görevden uzaklaştırıldı.
  • Daha sonra İstinaf Mahkemesi'nin kararı ile görevine iade edilen Doç. Dr. Muhammed Asena'nın 2022 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşmesi yenilenmedi.
  • Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü ile ismi anılan Asena, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Diyarbakır'ın merkez İlçesi olan Yenişehir'den AK Parti belediye başkan Adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Diyarbakır AK Parti Gündem Politika Haberler

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