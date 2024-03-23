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Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 23 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Muğla deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Muğla deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Muğla depremleri! 23 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

MUĞLA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD yaşanan depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 166 km uzaklıkta olduğunu duyururken depremin derinliğini 15.92 km olarak paylaştı. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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