Müge ve Gülşen neden ayrıldı? 2. sayfa Müge ve Gülşen ayrılma sebebi ne, niye ayrıldı?

Müge ve Gülşen neden ayrıldı? Sorusu, 18 yıldır birlikte program yapan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel dolandırıcı iddiasıyla gündeme gelmesinin ardından merak konusu oluyor ve arama motorları üzerinde araştırılıyor. Gülşen Yüksel, TV 8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına veda etti. Peki, Müge ve Gülşen neden ayrıldı? 2. sayfa Müge ve Gülşen ayrılma sebebi ne, niye ayrıldı?

MÜGE VE GÜLŞEN NEDEN AYRILDI?

2023 yılının son programında konuşan Gülşen Yüksel, hafta içi her gün ekrana çıktığı 2. Sayfa programına veda ettiğini açıklayarak şunları söyledi: "2024 hepimize sağlık, mutluluk getirsin. Eksilmeden, çoğaldığınız bir yıl olsun. Yeni başlangıçlarla umut dolu olsun. 2024'e biz de yeni başlangıçlar, yeni projeler, yeni heyecanlarla giriyoruz. 2. Sayfa ekranlara veda ederken; kardeşim Müge 'Aramızda Kalmasın' programı ile sabahlara damga vurmaya devam edecek. Burada beraber olmasak da biz zaten birlikteyiz. Dostluğumuz ölene kadar. Bunu her zaman da söylüyoruz. Bu ekranda kardeşimi sizlere emanet ediyorum. Hoşça kalın...." Müge Dağıstanlı, 2024'te 'Aramızda Kalmasın' programı ile ekranlara gelecek. Dağıstanlı'ya gazeteci Ali Eyüboğlu eşlik edecek.

ARAMIZDA KALSIN GÜLŞEN AYRILDI MI?

Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel tarafından ortak sunulmakta olan 2. Sayfa programından Gülşen Yüksel ayrılmıştır. Müge Dağıstanlı, 2024'te 'Aramızda Kalmasın' programı ile ekranlara gelecek. Dağıstanlı'ya gazeteci Ali Eyüboğlu eşlik edecek.