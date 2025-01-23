Üfürükçü olduğu öne sürülen Gönül Derman Aytimur isimli kadın, peygamberliğini ilan edince gözaltına alındı. Almanya'dan Bursa'ya kaçan kardeşlerini bulmak isteyen kişileri de kandırdığın anlaşılan Aytimur, konuk olduğu Müge Anlı'nın programında canlı yayında ölüm büyüsüyle tehditler savurdu. Aytimur, gözaltına alınırken evinde yapılan aramalarda büyü yapımında kullanılan malzemeler ortaya çıktı. Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

MÜGE ANLI'YA ÖLÜM BÜYÜSÜ MÜ YAPILDI?

Üfürükçü olduğu öne sürülen Gönül Derman Aytimur isimli kadın, peygamberliğini ilan edince gözaltına alındı. Almanya'dan Bursa'ya kaçan kardeşlerini bulmak isteyen kişileri de kandırdığı anlaşılan Aytimur, konuk olduğu Müge Anlı'nın programında canlı yayında ölüm büyüsüyle tehditler savurdu. Aytimur, gözaltına alınırken evinde yapılan aramalarda büyü yapımında kullanılan malzemeler ortaya çıktı.

Olayın yankıları sürerken gözaltına alınan üfürükçü Gönül Derman Aytimur'un müridi olan kadınlardan birinin canlı yayında koltuğun arasına bir şeyler sıkıştırmaya çalıştığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

MÜGE ANLI ÇİLEDEN ÇIKTI

Dünkü yayında kendisini ölüm büyüsü yapmakla tehdit eden üfürükçü kadına sert çıkan Müge Anlı, "Dibine kadar size inanmıyorum. Dibine kadar şarlatansınız. İnsanların psikolojik sorunlarından, cehaletlerinden faydalanarak onların üzerinden maddi imkan sağlayan bir şarlatansınız. Yüzünüzü bile dönemiyorsunuz. Bana da hiçbir şey yapamazsın sen. Vız gelir tırıs gider. Ben Emine değilim, Hülya da değilim. Bana hiçbir şey yapamazsın. Rabbim ne biliyorsa o bellidir. Demirden korkan trene binmez" diyerek tepki göstermişti.