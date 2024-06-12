Müge Anlı sezon finali ne zaman? Müge Anlı İle Tatlı Sert sezon finali mi yapacak, ne zaman? Müge Anlı sezon finali tarihi!

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MÜGE ANLI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Müge Anlı'nın sunduğu "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının 2024 sezon finali tarihi henüz kesin olarak açıklanmamıştır. Ancak geçtiğimiz yıllardaki verilere bakıldığında, programın 2023 yılında 23 Haziran'da sezon finali yaptığı ve yeni sezona 4 Eylül'de başladığı görülmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda, bu yıl da sezon finalinin 21 Haziran gibi bir tarihte yapılması tahmin edilmektedir. Müge Anlı'nın sezon finalinin 14 Haziran veya 21 Haziran Cuma günü yapılacağı düşünülmektedir.