Müge Anlı sezon finali mi yapıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?

Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan bu yapımın ne zaman sezon finali yapacağı araştırılıyor. Peki, Müge Anlı sezon finali mi yapıyor, final tarihi ne zaman? Müge Anlı sezon finali iddiaları gündemdeki yerini korurken, ATV ekranlarının fenomen programının ara vereceği tarih belli oldu. Peki, Müge Anlı sezon finali mi yapıyor?

MÜGE ANLI SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz tatiline girmek üzere sezon finali yapıyor. 2025 sezon finali tarihi olarak 27 Haziran 2025 Cuma günü belirlenmiştir.

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Program, her sezon Haziran ayının son haftasında sezon finali yaparak yaz tatiline giriyor ve genellikle Eylül ayının ikinci haftasında yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Bu yıl da benzer bir takvim izlenmesi bekleniyor.