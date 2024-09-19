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Müge Anlı ne dedi? Demet Akalın ile Müge Anlı tartışması nedir?

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Müge Anlı ile Demet Akalın olayı neden ve Müge Anlı ne dedi soruları gündeme geliyor. Demet Akalın, Narin'in cinayetini programında ele almayan Müge Anlı'ya tepki gösterdi. Demet Akalın ile Müge Anlı tartışması merak ediliyor. Peki, Müge Anlı ne dedi?

Demet Akalın ile Müge Anlı tartışması nedir? Müge Anlı programında ne dedi ve Demet Akalın ile arasında ne geçtiği gündeme geliyor. Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin, 19 gün sonra dere kenarına atılmış bir çuvalın içinde ölü bulundu. Katil zanlılarını bulmak için çalışmalar sürerken, Demet Akalın, olayı programında gündeme getirmeyen Müge Anlı'ya tepki gösterdi. Müge Anlı ne dedi? Demet Akalın ile Müge Anlı tartışması nedir? Detaylar haberimizdedir...

DEMET AKALIN İLE MÜGE ANLI TARTIŞMASI NEDİR?

Diyarbakır'da bir anda ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni kaybının 19 gününde dere kenarına atılan çuvalın içinde bulundu. Narin'in katil zanlıları için çalışmalar devam ederken Demet Akalın da bu konuyu gündeme getirmeyen Müge Anlı'yı hedef "Sevgili Müge Anlı ısrarla Narin'imizi neden işlemiyosun! Neden?" diyerek sitem etti. Müge Anlı da hakkındaki yorumlara cevap verdi.

Bugün canlı yayında konuşan Müge Anlı, şunları söyledi: "Ben haberimi, nokta vuruşumu yaparım. Sonrasında tutuklanır, tutuklanmaz, 3-4 yıl yer orası beni ilgilendirmez. Ben gazeteciyim, ben olayı dağıtmam. Olayın üzerine giderim haberimi yaparım sonra da başka bir konuya geçerim. İşlemek istediğim çok konum var. Benim işim onu çözmek, sonrası işin adli süreci.

Müge Anlı ne dedi? Demet Akalın ile Müge Anlı tartışması nedir?

Herkes konuşmalarına dikkat etsin. Narin konusunu işlememe nedenim de bu. Hala bu konularda adımın geçmesini de esefle kınıyorum. Ben özellikle bu konuya girmedim. Ben yayına girerken yayın yasağı vardı. Bilmediğim, işlemediğim, muhabir göndermediğim, gözüne bakıp konuşmadığım insan grubuyla ilgili nasıl yorum yapabilirim? Ben gece istiareye yatıp sonucu da gelip burada anlatmıyorum. Araştırıyorum, okuyorum, çalışıyorum. İnsan çalıştığı, incelediği şey hakkında yorum yapar. Benim adımı da kimse bu işlere katmasın. Katanlara da tek tek isimleriyle cevap veririm altından kalkamazsınız. Ben özellikle işlemedim çünkü o iş belli. Tutuklanma olmuş, gözaltına alınan var. O benim yapabileceğim bir şey değil, bizden çıktı. O yüzden öyle Müge Anlı gazeteciliği herkesin üstesinden gelebileceği, altından kalkabileceği bir şey değil. Keşke herkes yapabilse. Benim sözüm konuyu işleyenlere değil, kim olduğunu onlar bilir. Gazeteci arkadaşlarımızla da düşman falan değiliz. Benim lafımın nereye gittiğini anlaması gerekenler anlar. Benim için Müge Anlı gazeteciliği değil, tuttuğunu koparıyor dersiniz."

Müge Anlı ne dedi? Demet Akalın ile Müge Anlı tartışması nedir?

Anlı'nın canlı yayındaki sözlerini üzerine alınan Demet Akalın, bir tweet atarak "Mügecim bana sallamana gerek yok. Seni izler hapisden belki insafa gelir 'Horozumu kesiyordu' diye anası. Ay herkesin merak ettiği sorudan niye rahatsız oluyorsun garip" dedi.

Müge Anlı ne dedi? Demet Akalın ile Müge Anlı tartışması nedir?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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