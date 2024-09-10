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Müge Anlı, mühendis Gökhan Atakan öldürüldü mü? Gökhan Atakan kimdir, olayı nedir?

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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, mühendis Gökhan Atakan'ın şüpheli ölümü konu alıyor. Gökhan Atakan öldürüldü mü, kimdir ve olay nasıl oldu soruları seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, Müge Anlı, mühendis Gökhan Atakan öldürüldü mü? Gökhan Atakan kimdir, olayı nedir?

Müge Anlı, mühendis Gökhan Atakan öldürüldü mü? Sakarya'da 16 yıl önce meydana gelen bir olayla ilgili şok edici iddialar ortaya atıldı. Gökhan Atakan'ın, resmi kayıtlara göre Sakarya Nehri'nde boğularak yaşamını yitirdiği belirtilmişti. Ancak son iddialara göre, Atakan'ın nehirden alınan suyla boğulduktan sonra cesedinin nehre atıldığı öne sürüldü. Gökhan Atakan olayı nedir? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI, GÖKHAN ATAKAN OLAYI NEDİR?

Gökhan Atakan olayı, 20 Ağustos 2006 tarihinde Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana geldi. 30 yaşındaki inşaat mühendisi Gökhan Atakan, eşi Yeliz A. ile birlikte Bursa'dan İstanbul'a giderken, Sakarya'daki bir tarladan çaldıkları karpuzu soğutmak amacıyla Sakarya Nehri'ne yöneldi. İddialara göre, karpuzu soğutmak için suya koyan Atakan, dengesini kaybedip nehre düştü ve boğularak hayatını kaybetti. O dönemde olay, eşi Yeliz A.'nın ifadesi doğrultusunda bir kaza olarak kabul edildi.

Ancak, yıllar sonra ortaya çıkan iddialar ve yeni kanıtlar, olayın arkasında farklı bir senaryonun olabileceğini gündeme getirdi. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Gökhan Atakan'ın ailesi, mühendis Atakan'ın aslında eşi Yeliz A. ve onun sevgilisi tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Aile, Yeliz A.'nın o dönemdeki sevgilisi Erdal Bektaş ile işbirliği yaparak Gökhan Atakan'ı planlı bir şekilde boğduklarını ileri sürdü.

Müge Anlı, mühendis Gökhan Atakan öldürüldü mü? Gökhan Atakan kimdir, olayı nedir?

İddialara göre, Yeliz A. ve sevgilisi Sakarya Nehri'nden su alarak, Gökhan Atakan'ı evde bu suyla boğdular ve cesedini nehre atarak boğulmuş izlenimi verdiler. Otopside Gökhan Atakan'ın ciğerlerinde Sakarya Nehri'ne ait su bulunması, bu iddiaları destekleyen önemli bir delil olarak değerlendirildi.

Ayrıca, Gökhan Atakan'ın ailesi, olayın gerçekleştiği nehrin sadece 50 santimetre derinliğinde olduğunu ve Atakan'ın iyi bir yüzücü olduğunu belirterek, boğulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu savundu.

Müge Anlı, mühendis Gökhan Atakan öldürüldü mü? Gökhan Atakan kimdir, olayı nedir?

GÖKHAN ATAKAN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Sakarya'da 16 yıl önce yaşanan ve yıllar sonra yeniden gündeme gelen olayla ilgili dikkat çekici ayrıntılar konuşulmaya başladı. Gökhan Atakan'ın eşi Yeliz'in, o dönem doktor Erdal Bektaş ile bir ilişkisi olduğu iddia ediliyor. Yeliz, ifadesinde "Gökhan karpuzu yıkamak istedi, o sırada suya düştü. Ben de onu kurtarmak için suya atladım ama başarılı olamadım, çıktığımda bayıldım" demişti. Ancak Müge Anlı'nın programında ortaya atılan bir iddia ise çok daha vahimdi. İddiaya göre, Yeliz ve sevgilisi Erdal Bektaş'ın, her ikisinin de doktor olması nedeniyle otopside gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemek için Gökhan'ı evde Sakarya Nehri'nden alınan suyla boğup, cesedini nehre attıkları öne sürüldü.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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