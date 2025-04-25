Müge Anlı Mehmet Çetin olayı nedir? Mehmet Çetin öldürüldü mü?

"Müge Anlı Mehmet Çetin olayı nedir?" sorusunun cevabı, her geçen gün yeni detaylarla şekilleniyor. Çetin'in kaybolmadan önce hayat sigortası yaptırdığı, ve bu sigortanın ölüm tazminatının yakın çevresinden birine bırakıldığı ortaya çıktı. Bu durum, "Mehmet öldürüldü mü?" sorusunu daha da güçlendirdi. Peki, Mehmet Çetin'e ne oldu? Müge Anlı'nın araştırmasıyla gün yüzüne çıkan gelişmeler, olayın sıradan bir kaybolma vakası olmadığını açıkça gösteriyor.

MÜGE ANLI MEHMET ÇETİN OLAYI NEDİR?

2015'te Isparta'dan şüpheli bir şekilde kaybolan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybı Müge Anlı'da gündeme geldi. Yakınları 10 yıldır izine rastlanmayan talihsiz adamın Bayram Akçay tarafından öldürüldüğünü düşünüyor. Ailenin iddiasına göre Bayram Akçay'ın kayıp olan oğulları hakkında köyde dedikodu çıkardığı "Cinsiyet değiştirdi, aramayın" dediği öğrenildi.

MEHMET ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

10 yıl önce şüpheli şekilde ortadan kaybolan Mehmet Çetin'in kaybında şüpheler artıyor. Ölmeden üzerine hayat sigortası yapılan Mehmet Çetin'in şüphe çeken arkadaşı Bayram'a 1 milyon TL'si olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Mehmet Çetin'in kaybolmadan önce arkadaşı Bayram ile bıçaklı bir kavga yaşadığı ortaya çıktı. Bıçaklı kavgaya şahit olan Kıymet Hanım, olay günü yaşanılanları canlı bir şekilde anlattı.