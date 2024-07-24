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Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon ilk bölümü ne zaman başlayacak?

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İzleyiciler, 28 Haziran'da sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert programın ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. Özellikle Avukat Rahmi Özkan'ın sağlık sorunları sonrası yeni sezonun başlama tarihi yeniden araştırılmaya başlandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu ne zaman başlayacak? sorusu gündeme geliyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon başlangıç tarihi merakla bekleniyor. Programın 28 Haziran'da sezon finali yapmasının ardından, özellikle Avukat Rahmi Özkan'ın sağlık sorunları sonrası yeni sezon tarihi tekrar araştırılıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi…

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 28 Haziran'da sezon finali yapmıştı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, Eylül ayında tekrar ekranlara gelmesi bekleniyor. Programın geçen yıl 4 Eylül'de başlamış olduğu biliniyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon ilk bölümü ne zaman başlayacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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