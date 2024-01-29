Müge Anlı'nın Tatlı Sert adlı programında ele alınan Hasan Hüseyin Çelik kaybı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 15 Kasım 2023'ten bu yana haber alınamayan Hasan Hüseyin Çelik'in eşi, eşinin akıbetinden endişe etmediğini ve eşinin geleceğini düşündüğünü o yüzden rahat olduğunu söylemişti. Peki, Müge Anlı Tatlı Sert programında neler yaşandı? Müge Anlı Hasan Çelik bulundu mu, son durum nedir? Hasan Çelik olayı nedir? 29 Ocak Müge Anlı son bölümde neler oldu? Detaylar haberimizde...

HASAN HÜSEYİN ÇELİK OLAYI NEDİR?

34 yıllık eşi Hasan Hüseyin Çelik'ten 73 gündür haber alamayan Seher Çelik, yardım talebinde bulunmak amacıyla araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu. Seher Çelik, kocasından uzun bir süredir haber alamamasına rağmen Hasan Hüseyin Çelik'in hala hayatta olduğuna dair bir inanç taşıyordu. Müge Anlı, canlı yayındaki "Müge Anlı İle Tatlı Sert" programında bu çetrefilli konuyu araştırarak, kayıp şahsın bulunması ve aileleri kavuşturma misyonuyla faaliyet gösteren bir televizyon programı yürüttü. Bu süreçte yaşanan detaylar ve çözüme doğru atılan adımlar, programın izleyicilerine aktarıldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert

HASAN HÜSEYİN ÇELİK KİMDİR?

Ankara'da evli ve iki çocuk babası olan Hasan Hüseyin Çelik, 15 Kasım 2023 tarihinde aracıyla birlikte kayboldu. Hasan Çelik'in kayboluşu, evden aracıyla çıkıp bir daha geri dönmemesi şüpheleri beraberinde getirdi.

HASAN HÜSEYİN ÇELİK OLAYINDA SON DURUM NE?

"Kocam ölse hissederdim" diyen Seher Çelik ilginç tavırlarıyla dikkat çekti. Seher Çelik, kocasının şüpheli kaybından Çelik ailesini sorumlu tuttu fakat son bölümde Seher Çelik'in eşinin ailesine ağza alınmayacak hakaret ve küfürler ettiği ortaya çıktı.

Çelik Ailesi ise, bu kaybın para yüzünden eşi tarafından düzenlendiğini ve Hasan Hüseyin Çelik'in öldürüldüğünü düşündüklerini anlattı. Taraflar canlı yayında tartıştı. Yayına ihbar telefonları geldi. Komşular da Seher Hanım'ın eşini uzun süre aramadığını iddia etti.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

3265. Bölümde, Hasan Hüseyin Çelik'in eşi Seher Çelik'in tehdit içerikli mesajları ortaya çıktı. Eşinin ailesini tehdit eden Seher Çelik, mesajları kendisinin atmadığını söyledi.