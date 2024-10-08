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MÜGE ANLI CANLI YAYIN 8 EKİM | Müge Anlı'da dolandırılan İbrahim ile Esma olayı nedir? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?

MÜGE ANLI CANLI YAYIN 8 EKİM | Müge Anlı'da dolandırılan İbrahim ile Esma olayı nedir? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında canlı yayın izlemek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. 20 yaş küçük bir kadın tarafından 2 milyon TL dolandırılan adamın Müge Anlı'da anlattıkları, hem ekran başındakilere hem de stüdyodakileri şaşkına çevirdi. Müge Anlı canlı izle! Müge Anlı'da dolandırılan İbrahim ile Esma olayı nedir? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?

Müge Anlı canlı izleme linki ve 8 Ekim Salı günü Müge Anlı'da neler olduğu merak ediliyor. 36 yıllık kocası İbrahim'i alıp Müge Anlı'nın kapısını çalan Esma hanım, eşinin yaşattıklarını tek tek anlattı. Müge Anlı'da dolandırılan İbrahim ile Esma olayı nedir? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor…

MÜGE ANLI'DA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Hastanede kaldığı süreçte eşine refakat ederken 20 yaş küçük Selma Gündoğdu'yla tanışan İbrahim Bey, yaklaşık 2 milyon TL dolandırıldığını ifade etti. Düğünden kalan bütün altınları ve eşi Esma'nın bütün birikimini Selma'ya kaptıran İbrahim, şimdi de eşiyle birlikte paraların peşine düştü.

Hatasını kabul eden İbrahim "Ben büyük bir hata yaptım. Kendi isteğimle oldu. Kendim verdim, bozdurduk harcadık. O benden bilezik istemedi. Sağda solda yeme içmede ve alışverişte yedik. 100 bin TL'lik cep telefonu aldım. Kızlarına kurs parası ödedim. Kızının nişan masraflarına para ödedim. Otellere falan gittik" şeklinde konuştu.

Selma'nın "Bir karar vereceksin. Benimle misin eşinle misin?" diye sorduğunu söyleyen İbrahim, "Eşimi seçtim, sonra beni kovdu" ifadesini kullandı.

Bir yandan eşi Esma'yla parasının peşine düşen İbrahim, diğer yandan kendisini dolandırdığını söyleyen Selma'yla görüşmeye devam ettiğini canlı yayında itiraf etti. "Bazen görüşüyoruz. 5 dakika konuşuyoruz fazla konuşmuyoruz." diyen İbrahim'in yüzüne eşi Esma tükürdü.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN 8 EKİM | Müge Anlı'da dolandırılan İbrahim ile Esma olayı nedir? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?

"ERKEĞE ŞİDDETE KARŞI MIYIZ?"

Selma'yla görüştüğünü duyan Müge Anlı ise "Kadına şiddete karşıyız ama mesela erkeğe şiddete böyle bir durumda karşı mıyız? Allah seni bildiği gibi yapsın." sözleriyle tepki gösterdi.

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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