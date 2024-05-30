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MÜGE ANLI CANLI İZLE! 30 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? #128250

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Müge Anlı'nın 30 Mayıs tarihli canlı yayınını izlemek isteyenler için izleme linki paylaşıldı. Müge Anlı'nın son bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar ve izleme linki.

Müge Anlı'nın 29 Mayıs tarihli canlı yayınına dair izleme linki ve son bölüm özeti merak ediliyor. Müge Anlı'nın son bölümünde yaşananlar ve detayları ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. MÜGE ANLI CANLI İZLE! 30 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Annesinden bir yaş büyük adamın yanında mıydı? 18 yaşındaki kız, 37 gün sonra ailesinin karşısında.

Lamia günler sonra ailesiyle kavuştu. 18 yaşındaki genç kız, ailesiyle hiçbir sorunu olmadığını sadece iletişim kuramadıklarını söyledi. 45 yaşında olmadığını, 1987 doğumlu olduğunu söylediği kişiyi sevdiğini ve kimseye söyleyemediğini anlatırken yasaklı madde kullanmadığını da ekledi.

Annesinden büyük sevgilisinin annesi canlı yayında. 18 yaşındaki genç kız için duyulan endişe.

Murat isimli kişinin yayına bağlanan annesi, diğer gelinin Lamia'ya attığı mesajların sebebinin annesini kaybetmek olduğunu söyledi. Lamia ile konuştuklarını her şeyin usulüne göre olması için beklediklerini ekledi. Cezaevine girdiği iddialarını da yalanladı.

Ailenin hedefindeki sevgili canlı yayında.

Murat Bey canlı yayında. Annesi ile ilgili iddiaları yalanladı. Yasaklı madde kullanmadığını arkadaşının arabasına koyduğunu iddia etti.

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Figen Tülay Bayındır ve arkadaşı Bahar Demir iddialara göre 17 Mayıs akşamı Figen Tülay'ın annesinin sevgilisini ilaçlarla uyutup Bahar'ın kardeşini ise darp edip kayıplara karıştılar.

MÜGE ANLI CANLI İZLE! 30 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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