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MÜGE ANLI CANLI İZLE! 27 Mart Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında her sabah seyircisi ile buluşuyor. Müge Anlı CANLI İZLE ve 27 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki izleyiciler tarafından gündeme geliyor. Müge Anlı son bölüm neler olduğu merak edilirken Müge Anlı Canlı İzlemek isteyenler, 27 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linkini araştırılıyor. Müge Anlı CANLI İZLE! 27 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

  • Cinayetin tarafları karşı karşıya. Annesinin sevgilisinden şikayet eden gencin babası canlı yayına bağlandı.
  • Yusuf'un babası Hasan Özdağ stüdyoya geldi. Asiye Hanım, Hasan'ın para ile oğlunu satmaya çalıştığını belirtti. Müge Anlı neden evladına sahip çıkmadığını sordu. Hasan Bey suçu birliktelik yaşadığı Asiye'nin üzerine atmaya çalıştı.
  • Şüphelerin odağındaki evlat ve sevgilisi ile ilgili iddialar. ''İki sevgili 80 yaşındaki babamı evlilik vaadi ile kandırdılar.''
  • İzleyici; "Asiye ve Ergün, 80 yaşındaki babamı evlilik vaadi ile kandırdı" iddiasında bulundu. Asiye Hanım tüm bu iddialara şiddetle karşı çıktı.
  • Sevim Yıldırım'ın akrabası Ayşe Yıldırım konuştu. ''Komşularının yolunu kestiğini anlattı, ağladı.''
  • Ayşe Hanım, "Sevim ölmeden önce oğlunun yolunu kesip para istediğini anlattı. Sevim sürekli para isteyen oğlundan dert yanardı" iddiasında bulundu.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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