Müge Anlı CANLI İZLE! 19 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Müge Anlı kucağında 9 aylık Sare bebek ile stüdyoya geldi. Baba ve kız canlı yayında kavuştu. Müge Anlı Erva'nın yanına giderek stüdyoya gelip derdini anlatmasını istedi. Erva Hanım bu bebeğin kendi bebeği olmadığını, bebeğin kız kardeşi olduğunu, Hüseyin'in de kocası değil kuzeni olduğunu, ailesinin eve dönmesi için böyle bir yalan uydurduğunu ifade etti. Hüseyin Bey karısının psikolojisinin iyi olmadığını dile getirdi. Kocasını, çocuğunu ve annesini inkar ediyor. Bebeğine kardeşim diyen anne Esin mi, Erva mı? Müge Anlı Aile Bakanlığı'nın yayını ihbar kabul ettiğini ve sosyal inceleme için ekip göndereceklerini açıkladı. Müge Anlı parmak izi ile her şeyin ortaya çıkacağını vurguladı. Erva Hanım parmak izi vermeyi kabul etti. Emniyet Ekipleri gerçeklerin ortaya çıkması için Erva'yı emniyete götürdü.

Kaybının 200. Gününde hareketli saatler yaşandı. Keziban Eryılmaz ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Sevgilisi Coşkun Keskin, ağabey OsmanEryılmaz, kuzeni Hüseyin Eryılmaz ve arkadaşı Esma Eren'in göz altına alındığı, Keziban'ın takıntılı sevgilisi Harun Özdemir ve Menderes Kılıç'ın da ifadesine başvurulduğunu, yayında bahsi gecen herkesin ifadelerine başvurulduğunu açıkladı.

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da ATV'de yayınlanmaktadır.

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