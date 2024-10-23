MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN | Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 23 Ekim Müge Anlı canlı izle!

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 23 Ekim Çarşamba Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kaybının 34. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Günler sonra babasının karşısına çıktı.

23 yaşındaki Hatice Ateş, 15 Eylül'de iki evladını geride bırakarak Gaziantep'ten kayıplara karıştı. Kocası Fırat Ateş onu aramak için stüdyoya geldi. Kaybının 34. Gününde Müge Anlı'da bulunan genç kadının başka bir adama kaçtığı ortaya çıktı. Müge Anlı'da bulunan Hatice Ateş canlı yayına gelerek babası ve eşiyle yüzleşti.

150 kilo olan karısının karşısına hastalık bahanesiyle çıktı. Bir yıl sonra yüzleştiler, boşandılar.

Obeziteyle mücadele eden Zeynep Kaya Ünal, Antalya'daki evlerinden kaçıp giden eşi Yakup Ünal'ı aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Yakup Ünal bulundu. Canlı yayına geldi. Çift programda boşanmaya karar vermişti. Müge Anlı ikilinin anlaşmalı bir şekilde boşandığını açıkladı.

İddiaların odağındaki eş ve kızını tanıyan tanık canlı yayında... 76 yaşındaki adamın ölümündeki şüpheler.

Görgü şahidi, Havva Emecen'in kayınpederi Mehmet'e de bakıcılık yaptığını, Havva Emecen ve kızının kayınpederine ilaç verdiğini, para yüzünden kayınpederinin peşini bırakmadıklarını iddia etti.

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