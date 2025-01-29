Müge Anlı ATV canlı yayın izleme bilgileri! 29 Ocak Müge Anlı'da neler oldu?

Müge Anlı ATV canlı yayın ve frekans bilgileri araştırılırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından merak ediliyor. 29 Ocak Çarşamba Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kırklareli'nde yaşayan Afet Karaçöy, "bebek maması almaya gidiyorum" diyerek evden çıkan ve 10 gündür haber alınamayan eşi Samet'i bulmak için stüdyoya gelmişti. 33 yaşındaki 6 çocuk babası Samet, eski eşinin yanında bulundu. Kaçışının ardından eski eşiyle eğlendiği görüntüler ortaya çıkan Samet'in durumu, büyük şaşkınlık yarattı.

1990 yılında Erzurum Numune Hastanesi'nde bir erkek çocuk dünyaya getiren Hassi Akpınar, bebeğinin sadece birkaç saat kucağında kaldığını, ardından kayınvalidesinin çocuğu alarak ortadan kaybolduğunu söyledi. Bebeğinin akıbetini sorduğunda ise "Onu bıraktık, peşine düşersen seni de onu da öldürürüz" tehdidiyle karşılaştığını anlatan Akpınar, 35 yıldır kayıp olan oğlunu bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Cinayete kurban gittiği düşünülen Ali Yanıç'ın son olarak Bekir Bal tarafından görüldüğü iddia edildi. Olay gecesine dair açıklama yapan Bal, Yanıç'ın Cinali'ye 2 bin lira verdiğini, evden şampuan alarak duş için hana gittiğini ve o günden sonra bir daha kendisini görmediğini söyledi. Şüpheli olayın yaşandığı tünel görünümlü küçük köprüye giden Bal, "Burada daha önce lastik yanıkları yoktu, Ali Yanıç kaybolduktan sonra bu yanıklar ortaya çıktı" diyerek dikkat çeken bir iddiada bulundu. Olayın perde arkası araştırılmaya devam ediyor.

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