Müge Anlı Ali Diken son durum ne? Müge Anlı Zeynel kimdir?

35 gündür kayıp olan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Ali Diken'in olayındaki son durum merak konusu oldu. Arama motorlarında Ali Diken ve Zeynel kimdir sorgulatılıyor. İzleyiciler tarafından Ali Diken'in katili araştırılmaktadır. Peki, Müge Anlı Ali Diken olayı ne oldu? Müge Anlı Zeynel kimdir? Detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI ALİ DİKEN OLAYI SON DURUM NE?

Antalya'da yaşayan ve 36 gündür kayıp olan Ali Diken'in ailesi, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak yardım istedi. Son olarak bir akaryakıt istasyonunda görüntülenen Ali Diken'in yakın arkadaşı Zeynel Boyacı, Diken'in kaybının 35. gününde canlı yayına çıkarak kendisini savundu. Diken'in kaybıyla bir ilgisinin olmadığını söyleyen Boyacı, yayından sonra feribotla kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Boyacı, cinayeti itiraf etti.

ALİ DİKEN KATİLİ ZEYNEL KİMDİR?

Dünkü yayında arkadaşının kaybından haberi dahi olmadığını söyleyen Zeynep Boyacı'nın şüpheli davranışları ve açıklamaları herkes şüphelendirdi. Yayından sonra kaldığı otelden kendisini kamufle ederek çıkan Zeynel Boyacı, feribotla Yalova'ya gitmeye çalışırken kıskıvrak yakalandı. Boyacı, arkadaşı Ali Diken'in kendisine küfretmesine sinirlendiğini ve döverek öldürdükten sonra gömdüğünü itiraf etti. Boyacı, emniyetteki işlemlerin ardından Antalya Cinayet Büro ekipleri tarafından cinayetin işlendiği Antalya'ya götürüldü.