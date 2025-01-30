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Müge Anlı 30 Ocak canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?

Müge Anlı 30 Ocak canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?
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ATV'nin popüler programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, canlı yayın bilgileri ve son bölüm özetleriyle gündemde. Hafta içi her gün saat 10:00'da ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan programın son bölümünde neler olduğu merak konusu. 30 Ocak'ta yayınlanan bölümün nasıl izleneceği ve ATV'nin frekans bilgileri ise seyirciler tarafından sorgulanıyor.

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 30 Ocak Perşembe Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

  • Frekans : 12053 Mhz
  • Symbol Rate : 27500
  • FEC : 5/6
  • Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Afet Karaçöy sevgiyi aşkı her şeyi eşi Samet'te tattığını onu bırakmak istemediğini söyledi. Afet Hanım kocasının kendisine Sabriye diye seslendiğini, anlattı. Samet Bey yanlışlıkla seslendiğini söyledi. Kocası yüzünden psikolojik sıkıntılar çektiğinden bahseden Afet Hanım, tedavi görmek istediğini açıkladı.

Hassi Hanım, 1990 yılında Erzurum Numune Hastanesi'nde doğduktan hemen sonra kayınvalidesi tarafından terk edilen ve Erbay Güneş adıyla evlatlık verilen oğlunu arıyor. Gizli tanık, Hassi'nin kayınvalidesinin planının çocuğu evde doğurtup sonrada ortadan kaldırmak olduğunu, bu uğurda başka bir geliniyle ortaklık kurmaya çalıştığını ama gelinin 'ben küçük bir çocuğun günahına giremem' dediğini anlattı.

27 yaşındaki genç öldürüldü mü? Ali Yanıç'ı son gören arkadaşı canlı yayında...

Gaziantep'ten 15 Ağustos'ta sırra kadem basan 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın öldürüldüğü düşünülüyor… 27 Yaşındaki Ali Yanıç 15 Ağustos Perşembe günü Gaziantep Şehitkamil'deki evinden arkadaşının evine kalmaya gideceğini söyleyerek ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı.

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