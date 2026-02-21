Mübarek Ramazan ayında çekilen bu görüntü izleyenleri ikiye böldü

Eskişehir'de yardıma muhtaç olduğu belirtilen bir kadının ekmek istemek için girdiği fırında çalışan tarafından dışarı çıkarıldığı anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede yayılan video, kamuoyunu ikiye böldü.

"BURADAN KİMSE ALIP VERMEYECEK SANA"

Görüntülerde, fırına girerek ekmek isteyen kadına çalışan sert sözlerle tepki gösteriyor. Çalışan, "Git diyorum sana be! İçeri giremezsin. Yolda iste, git orada iste. Buradan kimse alıp vermeyecek sana. Ekmeği veren benim. Sana yok" ifadelerini kullanarak kadını iş yerinden çıkarıyor.

YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından kullanıcılar farklı görüşler dile getirdi. Bir kesim fırın çalışanını eleştirerek "Ne olursa olsun, bir ekmekten ne kaybedersin?" yorumunu yaptı. Diğer bir kesim ise dilenciliğin istismar edildiğini savunarak "Duygu sömürüsüne hayır" ifadeleriyle çalışanı destekledi.

Kaynak: Haberler.com