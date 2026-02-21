Haberler

Mübarek Ramazan ayında çekilen bu görüntü izleyenleri ikiye böldü

Eskişehir'de ekmek istemek için fırına giren bir kadının çalışan tarafından sert sözlerle dışarı çıkarıldığı anlara ait görüntü tartışma yarattı. Görüntüler bazı kullanıcılarca tepkiyle karşılanırken, bazıları ise dilenciliğin istismar edildiğini savunarak çalışanı destekledi.

  • Eskişehir'de bir fırında, yardıma muhtaç olduğu belirtilen bir kadın ekmek istediği için çalışan tarafından dışarı çıkarıldı.
  • Fırın çalışanı, kadına 'Buradan kimse alıp vermeyecek sana' diyerek sert tepki gösterdi.
  • Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, kullanıcılar arasında fırın çalışanını eleştiren ve destekleyen iki farklı görüşe yol açtı.

Eskişehir'de yardıma muhtaç olduğu belirtilen bir kadının ekmek istemek için girdiği fırında çalışan tarafından dışarı çıkarıldığı anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede yayılan video, kamuoyunu ikiye böldü.

"BURADAN KİMSE ALIP VERMEYECEK SANA"

Görüntülerde, fırına girerek ekmek isteyen kadına çalışan sert sözlerle tepki gösteriyor. Çalışan, "Git diyorum sana be! İçeri giremezsin. Yolda iste, git orada iste. Buradan kimse alıp vermeyecek sana. Ekmeği veren benim. Sana yok" ifadelerini kullanarak kadını iş yerinden çıkarıyor.

YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından kullanıcılar farklı görüşler dile getirdi. Bir kesim fırın çalışanını eleştirerek "Ne olursa olsun, bir ekmekten ne kaybedersin?" yorumunu yaptı. Diğer bir kesim ise dilenciliğin istismar edildiğini savunarak "Duygu sömürüsüne hayır" ifadeleriyle çalışanı destekledi.

Kaynak: Haberler.com
