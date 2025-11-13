Muazzez Abacı kaç yaşında öldü? Muazzez Abacı neden öldü, ne zaman öldü?

Türk sanat müziğinin unutulmaz seslerinden Muazzez Abacı, doğum gününde hayatını kaybetti. Ekim ayında ABD'de geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçının vefat haberi, menajeri Taner Budak tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Peki, Muazzez Abacı kaç yaşında öldü? Muazzez Abacı neden öldü? Muazzez Abacı ne zaman öldü?Muazzez Abacı kimdir? Detaylar haberimizde...

MUAZZEZ ABACI NEDEN ÖLDÜ?

Muazzez Abacı, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Menajeri Taner Budak, sanatçının sağlık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Budak'ın paylaştığı bilgilere göre, anjiyo sırasında kullanılan kontrastlı sıvı sanatçının böbreklerinde sorun oluşturdu. Böbreklerin işlevini tam olarak yerine getirememesi sonucunda ciğerlerinde sıvı birikmesi meydana geldi ve nefes alma güçlüğü ortaya çıktı. Bu ciddi komplikasyon nedeniyle tedavisine yoğun bakımda devam edilen Abacı, 12 Kasım 2025'te 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Sanat dünyası, usta yorumcunun ani vefatı karşısında büyük bir üzüntü yaşarken, sevenleri ve meslektaşları sosyal medya üzerinden taziye mesajlarını paylaşmaya başladı.

MUAZZEZ ABACI KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 78 yıllık yaşamını dolu dolu sanatla geçiren Abacı, özellikle 1970'li yıllardan itibaren sahnelerde adını duyurdu. 12 Kasım 2025 tarihinde hayatını kaybeden sanatçı, vefatıyla birlikte Türk müziğinde derin bir boşluk bıraktı.

Sanatçının ölümü, müzikseverler tarafından büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. 78 yaşında hayata veda eden Muazzez Abacı, nesiller boyunca dinlenen eserleriyle anılmaya devam edecek.

MUAZZEZ ABACI NE ZAMAN ÖLDÜ?

Usta sanatçı Muazzez Abacı, 78'inci yaş gününde, yani 12 Kasım 2025 tarihinde yaşamını yitirdi. ABD'de geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Abacı'nın son sağlık durumu, menajeri tarafından takipçileriyle paylaşıldı. Sanatçının ölümü, doğum günüyle aynı tarihe denk gelmesi nedeniyle hem sevenleri hem de Türk müziği camiası için duygusal bir anlam taşıyor.

Yoğun bakım sürecinde tüm müdahalelere rağmen sanatçının sağlığına kavuşamaması, sağlık ve müzik camiasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947'de Ankara'da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun olan sanatçı, klasik Türk sanat müziği repertuvarının en güçlü ve etkileyici seslerinden biri olarak tanındı.

SANAT HAYATI VE BAŞARILARI

Abacı, 1970'li yıllardan itibaren sahneye çıkarak, geniş bir hayran kitlesi edindi. "Geceler", "Bir Teselli Ver", "Kalbimi Kıra Kıra" gibi unutulmaz eserlerle hafızalara kazındı. Güçlü sesi ve zarif sahne duruşu, onu Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden biri yaptı. Kariyeri boyunca sayısız albüm çıkaran Abacı, müzik dünyasında hem akademik hem de popüler alanda saygı gören bir isim oldu.

Sanatçının eserleri, günümüzde de radyolarda ve dijital platformlarda sıkça dinlenmeye devam ediyor. Türk sanat müziğinin klasikleşmiş yorumları arasında Abacı'nın şarkıları, genç kuşaklar tarafından da keşfedilmeye devam ediyor.