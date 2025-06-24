MSÜ tercih sonuçları PERTEM sorgulama ekranı 2025!

MSÜ tercih sonuçları PERTEM sorgulama ekranı 2025!
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Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) eğitim almak isteyen binlerce adayın gözü kulağı, "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?" ve "MSÜ tercih sonuçları PERTEM sorgulama ekranı 2025 erişime açıldı mı?" sorularına çevrildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da tercih sürecinin ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi ve sorgulama ekranını merak ediyor. Peki 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama ekranına nasıl girilir?

MSÜ 2025 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ 2025 tercih sonuçlarının açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek.

MSÜ tercih sonuçları PERTEM sorgulama ekranı 2025!

MSÜ 2025 TERCİH SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinde yer alan linke tıklayarak e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini girerek sorgulama işlemini yapabilecek.

MSÜ tercih sonuçları PERTEM sorgulama ekranı 2025!

MSÜ MÜLAKATLAR NE ZAMAN?

Millî Savunma Üniversitesi 2025 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 01-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında icra edilecektir.

Hava Harp Okulu adayları 01-05 Temmuz 2025 tarihlerinde,

Diğer Harp Okulları adayları 08-18 Temmuz 2025 tarihlerinde,

Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları 21-28 Temmuz 2025 tarihlerinde,

Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları 08-28 Temmuz 2025 tarihlerinde sınavlara çağrılmıştır.

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