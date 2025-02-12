MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? ÖSYM MSÜ 2025 sınav yerleri sorgulama!

ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 sınavına hazırlanan binlerce aday, sınav tarihi ve sınav giriş belgelerini merak ediyor. MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı, sınav yerlerinin nasıl öğrenileceği ve giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığı ise sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, MSÜ 2025 sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? ÖSYM sınav yerleri nasıl sorgulanır? İşte, 2025 MSÜ sınav tarihi, giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar…

MSÜ SINAVA GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 7 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 sınavı, giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün önce adayların erişimine açmaktadır. Adayların sınav merkezleri, salon bilgileri ve sınav kurallarını detaylı olarak öğrenebildiği giriş belgelerinin Mart ayının son haftasında yayımlanması bekleniyor.

MSÜ sınavı ne zaman

MSÜ SINAVA GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilirler. Sınav giriş belgelerinde adayların sınav merkezleri, salon bilgileri ve sınav kuralları detaylı olarak belirtilmektedir. Adayların sınav giriş belgesinin çıktısını almaları ve sınav günü yanında bulundurması gerekmektedir.

MSÜ sınav giriş belgeleri