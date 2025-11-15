Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Bir motosiklet sürücüsü, yolculuk sırasında kaskının içinden gelen tuhaf bir ses nedeniyle kaskını açmak zorunda kaldı. Sesin kaynağını merak eden sürücü, kaskın içerisine baktığında gözlerine inanamadı.

KASKIN İÇİNDEN KURBAĞA ÇIKTI

Sürücüyü şaşkına çeviren bu sesin nedeni, kaskın içine girmeyi başarmış küçük bir kurbağaydı. Kurbağanın, kaskın içindeki halleri ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.