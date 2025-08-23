Modern Kadın 11. bölüm ne zaman? Modern Kadın 2. sezon ne zaman?

"Modern Kadın," yayımlandığı ilk günden itibaren GAİN'in en çok konuşulan ve izlenen dizilerinden biri oldu. Başrolünü yetenekli oyuncu İrem Sak'ın üstlendiği dizi, etkileyici oyuncu kadrosu ve özgün senaryosuyla hızla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Hem dramatik hem de komik unsurlarla bezeli hikayesi, izleyicilere farklı bir bakış açısı sunuyor. Modern Kadın dizisi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında.

MODERN KADIN 11. BÖLÜM NE ZAMAN?

GAİN'in ilgiyle izlenen dizisi Modern Kadın, 20 Haziran 2025 tarihinde izleyiciyle buluştu. Her hafta cuma günü yayınlanan dizi, toplamda 10 bölüm olarak planlanmıştı. 15 Ağustos'ta ekranlara gelen 10. bölümle sezon finalini yaptı ve izleyicilerini şimdiden ikinci sezon için heyecanlandırdı. Modern Kadın'ın 11. bölümü bulunmuyor; yeni bölümler için ise ikinci sezonun başlaması bekleniyor.

MODERN KADIN KAÇ BÖLÜM?

Modern Kadın dizisinin ilk sezonu, toplamda 10 bölümden oluştu. Sezon finali, 15 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanan 10. bölümle gerçekleşti ve dizi, bu bölümle ilk sezonu tamamladı. İzleyiciler, dizinin devamı için ikinci sezonu sabırsızlıkla beklemeye başladı.

MODERN KADIN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Modern Kadın dizisi, ikinci sezonu için onay aldı. Ancak, yeni sezonun yayın tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Kulislere düşen bilgilere göre, dizinin ikinci sezonunun 2026 yaz aylarında GAİN ekranlarında izleyicilerle buluşması bekleniyor.

MODERN KADIN YENİ SEZON OLACAK MI?

Modern Kadın dizisi, ilk sezonuyla büyük bir beğeni topladı ve izleyicilerden olumlu yorumlar aldı. Hem güçlü oyunculuk performansları hem de dikkat çekici senaryosu sayesinde dizinin izlenme oranları hızla yükseldi. Bu yoğun ilgi ve büyük başarı, dizinin ikinci sezonu için onay almasına olanak sağladı. Ancak, Modern Kadın'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şu an için net bir yayın tarihi verilmese de, dizinin yeni bölümleri için izleyiciler sabırsızlıkla bekliyor. Gelecek sezon, ilk sezonun bıraktığı yerden daha da büyük bir heyecanla devam edecek gibi görünüyor.