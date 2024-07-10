Mobbing nedir? İş yerinde neler mobbing'e girer?
Mobbing, iş yerindeki psikolojik taciz ve baskıyı ifade eder. İş yerinde yaşanan hakaret, aşağılama, göz ardı etme, yıldırma, sürekli eleştiri, haksız yere görevden alma veya terfi ettirmeme, izin kullanımını kısıtlama gibi durumlar mobbing'e örnek olarak gösterilebilir.
Mobbing'in ne olduğu merak ediliyor. Mobbing, çeşitli davranışlarla kendini gösterebilir. Çalışanlar çoğu zaman mobbinge maruz kaldıklarını düşünebilir. Bunu anlamak için mobbingin ne demek olduğunu bilmek gerekiyor. Peki, Mobbing nedir? İş yerinde neler mobbing'e girer?
MOBBING NEDİR?
Mobbing, iş yerinde bir veya birkaç kişi tarafından hedef alınan çalışana yönelik sistematik ve sürekli olarak yapılan psikolojik taciz ve zorbalık davranışlarıdır. Bu davranışlar, mağdurun iş yerindeki performansını, ruh sağlığını ve genel yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Mobbing, bireyin iş yerinde kendisini dışlanmış, değersiz veya hedef alınmış hissetmesine neden olabilir.
İŞ YERİNDE NELER MOBBING'E GİRER?
- Sürekli eleştirilmek ve küçümsenmek.
- Başarısızlıklarının abartılması ve başarılarının göz ardı edilmesi.
- Toplantılara veya sosyal etkinliklere davet edilmemek.
- Diğer çalışanlar tarafından dışlanmak veya görmezden gelinmek.
- İşlerin sürekli ve aşırı bir şekilde denetlenmesi.
- Küçük hataların bile büyütülmesi ve sürekli uyarılar.
- Kasıtlı olarak iş yükünün artırılması veya tamamen işsiz bırakılması.
- Gerçekçi olmayan hedefler verilmesi.
- Sürekli bağırma, hakaret ve tehdit.
- Dedikodu ve söylentiler yayarak itibar zedeleme.
- Önemsiz veya aşağılayıcı işler verilmesi.
- Yetki ve sorumlulukların keyfi bir şekilde alınması.
- Fiziksel şiddet tehditleri veya fiili saldırılar.
- Psikolojik manipülasyon ve duygusal şantaj.