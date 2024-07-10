Mobbing'in ne olduğu merak ediliyor. Mobbing, çeşitli davranışlarla kendini gösterebilir. Çalışanlar çoğu zaman mobbinge maruz kaldıklarını düşünebilir. Bunu anlamak için mobbingin ne demek olduğunu bilmek gerekiyor. Peki, Mobbing nedir? İş yerinde neler mobbing'e girer?

MOBBING NEDİR?

Mobbing, iş yerinde bir veya birkaç kişi tarafından hedef alınan çalışana yönelik sistematik ve sürekli olarak yapılan psikolojik taciz ve zorbalık davranışlarıdır. Bu davranışlar, mağdurun iş yerindeki performansını, ruh sağlığını ve genel yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Mobbing, bireyin iş yerinde kendisini dışlanmış, değersiz veya hedef alınmış hissetmesine neden olabilir.

İŞ YERİNDE NELER MOBBING'E GİRER?