Mithat Soylu kimdir? Memleket Partisi Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkan Adayı Mithat Soylu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkan Adayı Mithat Soylu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mithat Soylu kimdir? Memleket Partisi Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkan Adayı Mithat Soylu nereli? Detaylar haberimizdedir…

MİTHAT SOYLU KİMDİR?

Siyasi kariyerine 1989 yılında DYP Marmaraereğlisi İlçe Gençlik Kolları Kurucu Başkanı olarak başlayan Mithat Soylu, 1999 yılına kadar ilçe yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürdü. Aynı yıl yapılan mahalli idareler seçimlerinde DYP Marmaraereğlisi Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Daha sonra 2010 yılında AK Parti'ye katıldı ve 30 Mart 2014 tarihinde yapılan son mahalli idareler seçimlerinde AK Parti Marmaraereğlisi Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Siyasi kariyerine AK Parti İlçe Başkanı olarak devam etti.

Mithat Soylu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkan adayı olarak görev aldı.

Mithat Soylu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.