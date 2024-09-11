Miss Turkey kim 1. oldu? 2024 Miss Turkey kim kazandı?

Miss Turkey 2024'ün birincisi İdil Bilgen, hem jüriyi hem de izleyicileri etkileyerek Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı. Miss Turkey kim 1. oldu? 2024 Miss Turkeykim kazandı?

MİSS TURKEY KİM 1. OLDU?

İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı.