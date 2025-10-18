Haberler

Mısır Tanrıları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Mısır Tanrıları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
Güncelleme:
İzleyenleri ekrana bağlayan Mısır Tanrıları filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mısır Tanrıları filmini izleyecek olanların merak ettiği Mısır Tanrıları konusu nedir, Mısır Tanrıları oyuncuları kimler ve Mısır Tanrıları özeti gibi konuları inceliyoruz.

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Mısır Tanrıları filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Mısır Tanrıları konusu, özeti ve Mısır Tanrıları oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Mısır Tanrıları filminin detayları…

MISIR TANRILARI FİLMİ KONUSU

Antik Mısır'ın görkemli dönemlerinde geçen Mısır Tanrıları (Gods of Egypt) filmi, tahtın ele geçirilmesiyle başlayan destansı bir mücadeleyi konu alır. Karanlığın ve kaosun tanrısı Set, Mısır'ın altın çağını sona erdirerek tahtı gasp eder. Barış ve refah içinde yaşayan halk, bir anda kargaşa ve korku dolu bir döneme sürüklenir. Bu karanlık dönemde, sevgilisi tanrı tarafından kaçırılan genç bir hırsız, eski düzeni geri getirmek için mücadeleye atılır. Hırsız, Set'i devirmek ve Mısır'a yeniden huzuru getirmek amacıyla güçlü tanrı Horus'un yardımını ister. Horus ve genç kahraman, birlikte hem tanrılara hem de insanlara karşı verilen destansı bir savaşın içine sürüklenirler.

MISIR TANRILARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Filmin kadrosu, uluslararası sinemanın tanınmış isimlerinden oluşmaktadır:

• Gerard Butler – Set rolünde, karanlık ve acımasız tanrı.

• Brenton Thwaites – Cesur hırsız Bek karakterini canlandırır.

• Nikolaj Coster-Waldau – Işığın ve adaletin tanrısı Horus rolünde.

• Courtney Eaton – Bek'in sevgilisi Zaya'yı oynar.

• Paula Arundell ve John Samaha – Yardımcı karakterleriyle hikâyeye derinlik katarlar.

Osman DEMİR
